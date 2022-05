‘Onze’ Titus Brandsma is eindelijk een heilige: maar wat hebben we daar aan?

De deur zat dichtgespijkerd met triplex, maar als je je arm in precies de goede hoek door een spleet aan de bovenkant wurmde, voelde je een ladder. Wie ellendig en koud genoeg was, kon die ladder door de spleet naar buiten tillen en zelf naar binnen klimmen. Het was 2000 toen Miquel Roest en een maat op die manier de Titus Brandsma Kapel in de Kroonstraat in Nijmegen kraakten.



Wat een fijn huisje, dacht Roest toen hij een slaapzak neerlegde in de kapel waarvan het ontwerp geïnspireerd is op de barakken en de cellen van concentratiekamp Dachau, de plek waar in 1942 priester, hoogleraar en schrijver Titus Brandsma om het leven werd gebracht met een dodelijke injectie.



Zwaar in gevecht met een heroïneverslaving had kraker Roest op dat moment even heel andere dingen aan zijn kop dan de ironie van het lot, of religie. Zo’n woekerende verslaving is op zichzelf al bijna een religie, vat Roest - ‘Sinds 15 jaar clean, van de straat af en aan het werk’ - het moment van toen samen.