Onzekerheid in de jeugdzorg leidt tot psychische problemen: 'Jongeren staan al met 0-10 achter’

Verwarring over steun voor kleine onderne­mers: krijgt bakker Robbert tóch geld?

NIJMEGEN - Kleine ondernemers die in financiële nood zitten, krijgen in Nijmegen tot nu toe nul op het rekest als zij hulp vragen via het Winterfonds. Ondernemers en sommige raadsleden zijn verbaasd. Die steun komt eraan, zegt wethouder John Brom (Stadspartij), maar niet voor alle type bedrijven.

23 januari