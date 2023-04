Ooit als 16-jarig toptalent van Ajax naar Real Madrid, nu speler in Dubai: dit is het verhaal van Mink Peeters uit Nijmegen

Peeters wil alleen duidelijkheid verschaffen. Zodat iedereen zijn verhaal kent. Daarvoor duikt hij terug in de tijd. Niet eens zover terug overigens, want zijn tienerjaren zijn breed uitgemeten. Van zijn overstap van PSV naar Ajax op zijn 14de tot zijn verhuurperiodes van Real Madrid aan VVV-Venlo, Almere City FC en Cukaricki in Servië. ,,Ik werd lang gezien als een groot talent, maar die status kon ik niet waarmaken. En dat was mentaal hartstikke zwaar”, zegt hij daar nog over.