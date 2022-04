Ook in Nijmegen spelen PSV en Ajax een bekerfinale: zoek de verschillen

Weinig is zeker in het leven, maar: de zon komt op (en gaat onder), ooit ga je dood en de bekerfinale is in de Kuip. Ieder jaar, op een mooie zondagmiddag in april of mei, beklimmen supporters van twee clubs de verende tribunes van een monumentaal stadion, levend met de tintelende hoop dat hun club aan het begin van de avond de beker (de dennenappel!) omhoog zal tillen.



Goed, dan heb je het dus over mannenvoetbal.



De bekerfinale wordt dit jaar gespeeld door PSV en Ajax. Dat is zowel bij de mannen als de vrouwen zo, maar er is één verschil: de finale voor vrouwen is dit jaar in het Goffertstadion in Nijmegen. Vorig jaar was dat nog het Yanmar Stadion in Almere.



En het veldspel is van ander niveau.

En de beleving in de stadions is anders.

En de hoeveelheid geld die erin omgaat ook.