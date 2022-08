Ook veer tussen Millingen en Pannerden uit de vaart: wandelaars Pieterpad moeten omlopen

Hanny wilde niet bij ‘die oude mensen’ werken, nu viert ze haar 50-jarig jubileum bij verzor­gings­huis

LEUTH/MILLINGEN - Hanny Derks is 15 augustus exact 50 jaar in dienst bij het Millingse verzorgingshuis Gasthuis Sint Jan de Deo. Een dag later is ze 66 jaar en 7 maanden oud en gaat ze met pensioen.

9 augustus