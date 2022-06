Oorkonde Carnegie heldenfonds voor reddertje (12) uit Beek

Sander Booltink (12) was met zijn vriendjes Duuk van Rens (12, uit Ooij) en Christian Vermeulen (11, Beek) fikkie aan het stoken toen ze achterbuurman Koos om hulp hoorden roepen. ,,Ik dacht eerst dat hij zijn teen had gestoten", vertelt Sander. Maar ze gingen toch maar even kijken: zagen Koos, die met een voet in een stuk gaas vast zat, waarop Sander - hij is pas 12 maar wel beresterk - hem uit de vijver trok. ‘Ik had bijna in de krant gestaan', zei Koos, toen hij weer op het droge was.