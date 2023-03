Oost-Nederland moet het met 1.000 agenten minder doen: ‘We ervaren die tekorten dagelijks’

indebuurt.nl Favorieten van Melanie: 'Dit Griekse restaurant voelt als thuiskomen'

Elke week vragen we een Njimegenaar om zijn of haar favoriete plekken in de stad met ons te delen. Want wie tipt de beste en fijnste adresjes? Juist, een local. Deze week deelt Melanie van den Boogaard (26) haar lievelingsplekken van Nijmegen.