Op de Oogstdag is het boerenleven nog gewoon romantisch

OVERASSELT - Een stikstofcrisis? Grimmige boerenprotesten? Ze waren ver weg in de hoofden van de bezoekers van de jaarlijkse Oogstdag in Overasselt. Maar agrarisch museum De Lage Hof, dat achter het boerenfeestje zit, gaat niet helemaal aan moderne problemen voorbij.

Lynn Konings (14) geeft zondagmiddag een paar flinke slingers aan de ouderwetse maisdorsmachine die buiten het museum staat opgesteld. In no time vliegen de korrels van de kolf en zit haar taakje erop. Nee hoor, ze is niet één van die kinderen die denkt dat brood vanzelf in de supermarkt komt. Daar weten ze bij haar in Alverna wel meer van. Maar toch leert ze heel wat, vandaag: ,,Hoe ze het vroeger allemaal deden. Het is wel lekker dat we het nu luxer hebben.”

Romantischer

Ja, de ongeveer duizend bezoekers van de traditionele oogstdag krijgen met oude machines en tractoren, demonstraties en veel verse producten een heel wat romantischer beeld voorgeschoteld van het boerenleven dan de afgelopen maanden op televisie, zegt moeder Lynns moeder Petrie Schook: ,,Anders zou hier ook helemaal niet gepast zijn. Het is gewoon mooi om die oude ambachten te zien.”



Helemaal mee eens, zegt vrijwilliger en voormalig veeboer Herman Gerrits. Zijn familie maakt de crisis volop mee, zegt hij, maar het is er de dag niet naar om daar nu mee bezig te zijn. ,,Het gaat er hier om hoe het vroeger was", vindt Gerrits.

Elke maand demonstraties

Toch is het museum niet helemaal blind voor de moderne tijd. Zo houdt het volgende week zondag een lezing in café De Zon die juist gaat over een toekomstige landbouw met minder kunstmest en grote machines. Maar inderdaad, het ouderwetse beeld van het platteland houdt het museum graag hoog, zegt bestuurslid Albert van Hezewijk. Het aanbod op dat vlak wordt zelfs nog groter: vanaf deze maand zijn er elke derde zaterdag van de maand demonstraties in, onder meer, de timmerwinkel, de smederij, het karnhuis, en het bakhuis dat het museum rijk is.