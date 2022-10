Opblazen van de kolencentrale in Nijmegen gaat vanavond niet door

De Pedaleurs: de bekendste wielerclub onder hardlopers

MALDEN - Lang was een lidmaatschap van wielertoerclub De Pedaleurs strikt voorbehouden aan inwoners van de gemeente Heumen. Inmiddels is de wijde regio vertegenwoordigd in de jubilerende vereniging, wier bekendste evenement opvallend genoeg een hardloopwedstrijd is.

3 oktober