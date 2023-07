‘Opeens zijn we een jaar verder, alsof het niets is’

Waaldijk tussen Oosterhout en Slijk-E­wijk na maanden weer bijna open; veiliger en gastvrijer

Nog even geduld, dan is de Waaldijk tussen Oosterhout en Slijk-Ewijk weer open voor alle verkeer. Brasserie De Altena in Oosterhout is vanaf dan weer bereikbaar vanaf Oosterhout/Nijmegen-Noord. De dijk was sinds oktober 2022 dicht.