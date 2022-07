Opgelet: buschauffeurs staken vrijdag in Nijmegen, Bemmel en Gennep

Sinds mei wordt er in het hele land gestaakt door buschauffeurs uit onvrede over hun lonen en de hoge werkdruk. Het stilleggen van het werk in Nijmegen, Bemmel en Gennep aanstaande vrijdag is een actie van FNV Streekvervoer en duurt de hele dag.

Ede en Arnhem

Eerder werd er al gestaakt in onder meer Ede en Arnhem. In de Gelderse hoofdstad kropen op 4 juni tussen de dertig en veertig chauffeurs niet achter hun stuur.

De FNV gaat door totdat er een betere cao ligt. ,,In de zomer zal er even niet gestaakt worden, maar na de vakantie zullen de acties worden opgevoerd”, zegt FNV-bestuurder Edwin Kuiper. ,,Een landelijk actiedag is in voorbereiding.” Volgens hem staat ‘het water de chauffeurs aan de lippen’. ,,Dat is ook een boodschap die de politieke partijen in de provincies en bij het Rijk ter harte mogen nemen.”