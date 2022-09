Opgelichte Oekraïense student overspoeld met steun, crowdfundactie loopt storm: ‘Dit is ongelooflijk’

Dit is waarom er een skilift langs de weg in Malden staat (en binnenkort wellicht ook in Amsterdam)

MALDEN - Hij springt in het oog: de skilift pal langs de Rijksweg in Malden. Vanaf november prijkt zo’n zelfde exemplaar misschien ook wel in het Amsterdamse World Fashion Centre in Amsterdam. Daar gaat een tweede filiaal van het Maldense Austria Sport open. De eigenaren hebben grote plannen.

10:05