Opkomst en ondergang van zonnekoning Kooistra, de rijkste kroegbaas van Nederland

Goed voorbereid op vakantie in eigen land met lesje dialect van Radboud

12:21 NIJMEGEN - Het talencentrum van de Radboud Universiteit in Nijmegen verzorgt komende week vier online lessen over streektalen. Met de gratis stoomcursussen helpt de universiteit mensen op weg die dit jaar vakantie in eigen land vieren. Natuurlijk ontbreekt een lesje Nimweegs niet.