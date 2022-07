Opnieuw boerenprotest in Nijmegen: tientallen trekkers rijden over het Keizer Karelplein tijdens ‘spontane actie’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Geen boer de stad in’

Of het bezoek iets te maken heeft met de uitspraken van burgemeester Hubert Bruls eerder op de dag, is nog niet duidelijk. Bruls liet zich vandaag tijdens en persconferentie uit over een eventueel boerenprotest tijdens de Vierdaagse. ‘We houden het uiteraard in de gaten, maar er valt geen zinnig woord over te zeggen. Laat duidelijk zijn; er komt die dagen geen boer de stad in.’