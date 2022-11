Oppositie Berg en Dal tegen opentrekken blik ambtenaren

Georgius­kerk in Heumen krijgt zeventien (!) eigenaren, geen huurders in voormalig godshuis

HEUMEN - Een deel van de zeventien appartementen die momenteel worden gebouwd in de voormalige Georgiuskerk in Heumen, gaat waarschijnlijk al deze maand in de openbare verkoop. Investeerder Peter van Praag gaat de flats toch niet verhuren, zoals hij eerder dacht.

7 november