Orangerie is nu zorgcentrum het Gouden Hart: ‘Leer hier steeds nieuwe mensen kennen’

Historisch: vrouwen in de meerder­heid in lokale politiek. Krijgen we een ‘liever’ debat en andere besluiten?

RIJK VAN NIJMEGEN - Het is uniek: de vrouwen nemen de politieke macht over in de regio. In Nijmegen zijn zelfs meer vrouwen dan mannen in de gemeenteraad gekozen. Mook schurkt ook tegen zo’n meerderheid aan. Gaan inwoners iets merken van die extra girlpower?

31 maart