Organisator festival Oosterliefde failliet, duizenden gedupeerden kunnen voorlopig fluiten naar hun geld

Vandalen teisteren station Molenhoek opnieuw: ‘Zinloos vernielen van waardevol­le eigendom­men’

NIJMEGEN - Vandalen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag toegeslagen op het treinstation van Molenhoek. Verschillende fietsen zijn vernield en ook een boom is het doelwit, zo is te zien op beelden. Het zorgt voor boze reacties en oproepen tot cameratoezicht.

3 december