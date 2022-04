Orientalis zoekt nieuwe wegen met meditatie en slaapplek voor pelgrim

Een jaar geleden begon Sietse Jager (41) bij Museumpark Orientalis als programmamanager, sinds kort is hij de nieuwe directeur. Eerder werkte hij voor woningbouwcorporatie Talis, waar hij verantwoordelijk was voor diverse vastgoedprojecten. Nu wil hij zijn schouders zetten onder het museumpark, dat financieel moeilijke jaren achter de rug heeft. De eerste veranderingen zijn al zichtbaar.

U bent hier vorig jaar begonnen. Wat zag u?

Sietse Jager: ,,Als je hier rondloopt, valt op hoe mooi het gebied is: de potentie spat ervanaf. En tegelijk zie je, zeker als je wat beter kijkt: wat is hier nog een hoop te doen. Ik ontmoette de mensen die hier al veel langer werken, een leuk en betrokken team dat gewend is ook in moeilijke tijden van dubbeltjes omdraaien, met creativiteit toch dingen voor elkaar te krijgen.



Een klein clubje ook, als je dat met Talis vergelijkt. Dit zijn een paar mensen waar je een heel museum mee runt, met een boel vrijwilligers die met hart en ziel betrokken zijn. Van het landschap werd ik al heel enthousiast, met al die rijksmonumenten. Het is natuurlijk waanzinnig wat hier staat, en dan die betrokken mensen en dozen vol plannen. En overal stapels papieren, haha.”

Hebt u zelf feeling met het karakter van het museum?

,,Dat heeft me denk ik het meest getrokken, de levensvraagstukken, de zoektocht waar het leven over gaat. Het is een weg die ik zelf ook bewandel. Die zoektocht gaat mij beter af in de natuur, waar rust en ruimte is. Het is de reden waarom ik met mijn gezin buiten de stad ben gaan wonen, in Middelaar.



Wat ook bij mij hoort: de holistische therapie waar ik me mee bezighoud, een lichaamsgerichte therapie om meer in je eigen ritme te komen. Die heeft mij enorm geholpen toen ik me overbelast voelde en heeft mijn leven verrijkt. Maar ik heb ook sterk een bouwkundige kant die goed past bij het park met alle rijksmonumenten. Het komt hier wel mooi bij elkaar, dat kruispunt van die dingen.”

Het park heeft moeilijke jaren achter de rug. Hoe denkt u weer meer bezoekers te trekken?

,,Om het park weer gezond en aantrekkelijk te krijgen, gaat het mij er niet om maximale bezoekersaantallen te krijgen. Rust en ruimte maakt de plek juist zo bijzonder. Aantrekkelijk blijven kan op een bredere manier, zoals met nieuwe huurders die nieuwe mensen aantrekken omdat er andere dingen gebeuren.



Het Zen Centrum Nijmegen verhuist bijvoorbeeld naar ons terrein en neemt zijn intrek in een nieuw meditatiecentrum: De Zendo. Naast de Romeinse herberg komt iets nieuws: Malus Sapmakerij. Zij werken met mensen met autisme. Een mooi bedrijfje dat voor nieuw leven in de brouwerij gaat zorgen. Ook is vanuit het Honigcomplex Quest bij ons gekomen, dat houdt zich onder meer bezig met teambuilding.



Ze zochten een nieuwe plek, een nieuwe broedplaats. Dat kunnen wij zijn, als broedplaats voor zingeving. Er zijn nog zoveel andere mogelijkheden: we hebben het hier opgeknapt zodat je in het museum kunt eten en heidagen kunt houden. Ook denk ik dat het gevarieerdere programma, met niet alleen tentoonstellingen, maar ook lezingen en activiteiten, gaat zorgen voor een nieuwe aantrekkingskracht. En we zijn nieuwe paden aan het maken, we hebben nu een stiltepad.”

Er waren ook bouwplannen voor het terrein. Hoe zit het daarmee?

,,Dat is moeilijk. Er waren woningbouwplannen voor de huidige parkeerplaats, parkeren zou dan op een andere plek op het terrein komen. Maar er was te veel weerstand in het dorp. De inwoners werden er ook te weinig bij betrokken. We willen nog wel graag iets van een verblijfsmogelijkheid realiseren.



Als je een pelgrim bent, wil je kunnen overnachten. Of als je een teambuildingsactiviteit hebt, een boek wilt schrijven of je even terug wilt trekken. Als we dat nou niet op de parkeerplaats, maar bij het hoofdgebouw doen. Het is van oorsprong een basiliek, waarvan ooit de bouw is gestopt omdat het geld op was. Het moest destijds zelfs de grootste basiliek van Europa worden.



Op deze plek kunnen we mogelijk wel iets met verblijf doen. De eerste reacties uit de buurt zijn positief en we hebben het met de gemeente Berg en Dal besproken. Maar het is nog in ontwikkeling, een meerjarenplan. Op lange termijn zou het ook voor een iets betere financiële exploitatie zorgen.”

Hoe ziet u de nabije toekomst van het museumpark?

,,Ik zie het voor me als een meer levendigere en frissere plek, en het landschap zal er door goed onderhoud nog mooier uitkomen. Er komen veel scholen langs, er lopen kinderen die hier aanschouwelijk onderwijs krijgen. Ook dat onderwijs gaan we opfrissen. We hebben tentoonstellingen en verrassende activiteiten voor jong en oud.



Maar er komen ook volwassenen en groepen die hier hun levensvraag stellen en die zoektocht met een overnachting als pelgrim kunnen verrijken. Ook willen we de Cenakelkerk weer meer bij het park betrekken. En, (lachend) er zijn hier dan een paar wonderen gebeurd, hebben we afgesproken. Daar word ik nou enthousiast van, als je iets wonderlijks beleeft. Eigenlijk is het al wonderlijk dat ik op een plek ben gekomen waar mijn hart zo enthousiast van wordt.”

Zencentrum komt naar Orientalis: nieuwe huurders moeten museumpark levendiger maken HEILIG LANDSTICHTING - Museumpark Orientalis krijgt enkele nieuwe huurders. Onder meer het Zencentrum Nijmegen verhuist naar het museumterrein in Heilig Landstichting. Het meditatiecentrum komt in de voormalige horecagelegenheid Dromedaris, vlakbij de ingang. Het horecapand wordt momenteel verbouwd. Een andere nieuwe huurder is Malus Saplokaal, die zich naast de Romeinse herberg heeft gevestigd. Dit bedrijf biedt jongvolwassenen met autisme hulp op hun weg naar de arbeidsmarkt. In het park gaan ze sap produceren en verkopen. En in de Syrische boerderij zit nu Quest Events, dat zich onder meer met teambuilding bezighoudt. De huurders leveren het museum wat extra inkomsten op. Daarnaast is het idee dat ze, in combinatie met een gevarieerder en actiever museumprogramma, van het park een levendiger plek maken die nieuwe bezoekers trekt, zegt de nieuwe museumparkdirecteur Sietse Jager. Ook zijn er voorzichtige plannen om op termijn een verblijfsgelegenheid, een hostel of hotel, bij het hoofdgebouw te realiseren. Volledig scherm Sietse Jager, de nieuwe directeur van Museumpark Orientalis bij een 250 jaar oude kastanjeboom op het parkterrein. © Paul Rapp Op termijn groeien Museumpark Orientalis heeft moeilijke jaren achter de rug, onder meer als gevolg van de coronapandemie. Hierdoor ontving het park afgelopen jaar maar zo’n 20.000 bezoekers. In december en januari kwamen er nog 25.000 niet-betalende bezoekers bij toen het park was opengesteld tijdens het Feest van Licht. In de jaren voor de coronacrisis schommelde het aantal bezoekers tussen de 40.000 en 60.000. ,,Maar het zijn er ook wel eens 120.000 geweest”, zegt Jager. ,,De ambitie is voorlopig om de 40.000 bezoekers die we voor de pandemie zagen, een goede ervaring te geven. Op termijn willen we weer naar 60.000 of 70.000 groeien.” Orientalis wist de coronapandemie te overleven dankzij coronasteun en subsidies van de gemeente Berg en Dal en de provincie Gelderland. Omdat de situatie in die periode nijpend was, trok de eerdere directeur Hans Jansen zich vrijwillig terug. Sietse Jager volgt hem, nu het weer wat beter gaat, op.