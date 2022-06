Orion sleept met tien man in verlenging finaleplek nacompetitie binnen

,,De ontlading was groot”, sprak Orion-oefenmeester Jeroen van Haaren. ,,Zo groot zelfs dat ik een aantal keer heb moeten zeggen dat we nog niks hebben. Het leek wel of we al zijn gepromoveerd. Ook omdat we vonden dat ons onrecht werd aangedaan. Bij het penalty-moment en de tweede gele kaart was niks aan de hand, maar het heeft geen zin om daar verder over uit te weiden. Over twee wedstrijden gezien hebben wij gedomineerd.”