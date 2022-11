Laatste poging van erfgoed­club om De Muse in Malden te redden, politiek twijfelt

MALDEN - Op het Kerkplein in Malden mogen best appartementen komen, maar het is ‘jammer en een grote fout’ om dit deels boven op het historische complex De Muse te doen. Dat zegt de Gelderse afdeling van Erfgoedvereniging Heemschut, een landelijke vereniging die cultureel erfgoed wil behouden.

15 november