Oud-hoofdredacteur Journaal deelt Nijmeegse herinneringen aan bevrijding tijdens Vrijheidsontbijt

Het Vrijheidsontbijt is een initiatief van het Besiendershuis en biedt plaats aan honderd gasten. Tijdens een door lokale ondernemers grotendeels gesponsord ontbijt is er volop ruimte om met elkaar te praten over de betekenis van vrijheid en het gebrek daaraan.



Brusse maakte als kind de bevrijding van Nijmegen mee. In een persoonlijk verhaal vertelt hij tijdens de bijeenkomst over bommenwerpers boven de stad, de wanhoop die hij zag in de ogen van volwassenen, de uiteindelijke komst van de Engelse soldaten en vervolgens een jarenlange zwerftocht na het verlies van huis en haard.



Behalve Brusse schuift onder anderen ook burgemeester Hubert Bruls aan. Het ontbijt in het restaurant van De Vereeniging is op 5 mei tussen 10.00 en 12.00 uur, inloop vanaf 09.40 uur. Deelname kost 10 euro. Reserveren kan op besiendershuis.com. Alle ontbijtgasten krijgen na afloop een boekje mee met daarin het verhaal van Brusse.