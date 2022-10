Oud-huisarts Jan (82) bezoekt voor de laatste keer ‘zijn’ ziekenhuis in Ghana: ‘Wat hebben we daar genoten’

Verdient Nijmege­naar (50) die zijn vrouw met keukenmes neerstak straf, of hoort hij niet thuis in de cel? ‘Het ontplofte in mijn hoofd’

NIJMEGEN – Verdient een 50-jarige Nijmegenaar die in januari zijn echtgenote in bed neerstak een celstraf? Of was hij zo in de war dat hij niet wist wat hij deed, en moet hij ontslagen worden van rechtsvervolging?

11 oktober