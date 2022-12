Oude haaghut bij manege Kleverbergh in Erlecom winterklaar gemaakt

update | met video's en foto's Het is weer rustig op straat na uitgelaten feest om overwin­ning op Portugal van Marokkosup­por­ters

NIJMEGEN - Enthousiaste Marokko-supporters hebben zaterdagavond uitbundig feest gevierd na de winst van hun voetbalteam op Portugal in de kwartfinale op het WK in Qatar. Op pleinen in Arnhem en Nijmegen werd met toeterende auto's, vlaggen, vuurwerk en uitbundig gezang gefeest. Inmiddels is de rust weergekeerd en zitten de fans misschien wel naar de wedstrijd Frankrijk-Engeland te kijken op tv.

