Oudeman kijkt door roze bril terug op ‘onvergetelijk’ Giro-debuut

Wat een pech: trouwrin­gen van Caroline en Marijke vliegen nog voor het ja-woord aan ballon weg

Caroline Lamers en Marijke de Veer gaven elkaar gisteren op kasteel Tongelaar in Mill noodgedwongen het ja-woord zonder trouwringen. Die waren kort daarvoor per ongeluk weggevlogen in een ballon. Ze zijn nog niet teruggevonden.