Ouderen in seniorencomplex vrezen insluiper met loper: woningbouw schakelt 24 uursbeveiliging in

Mogelijk maakt de insluiper gebruik van een loper waarmee alle voordeuren geopend kunnen worden. Vanwege de onrust heeft de verhuurder, woningcorporatie Talis, besloten dat per direct 24 uur per dag beveiliging bij de Meiberg aanwezig is. ,,We nemen de gevoelens van de bewoners heel serieus en willen dat ze zich veilig kunnen voelen”, meldt een woordvoerder.

‘In de afgelopen periode zijn er lopers bij derden gekomen’

Meerdere bewoners hebben afgelopen maanden bij Talis melding gemaakt van de mogelijke insluiper in hun appartement. Of er ook spullen gestolen zijn, is niet bekend. Evenmin is duidelijk of er aangifte is gedaan bij de politie.