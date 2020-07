Ouders diep geraakt door negatieve reacties op dood Luuk: ‘Onze zoon was in ieder geval niet bang om te leven’

Zo schreef ene whistleblower over een ‘nasmaak van lachgas, alcohol, stuff of het mobiel bellen tijdens het rijden op een opgevoerde brommer’. Whistleblower werd door andere reaguurders gecorrigeerd met duimpjes naar beneden. Bovendien merkte ene ‘Erik’ op dat dit ‘niet zo respectvol is naar slachtoffer en nabestaanden’.



In een ingezonden brief aan de redactie van De Gelderlander reageren de ouders van Luuk op hun beurt op de negatieve reacties. ‘Op het bericht in de krant kwamen veel reacties. Mooie reacties, die tot steun zijn, maar ook reacties die kant noch wal raken. Reacties, die nog meer verdriet en woede oproepen. Dit zie je vaker, reacties die alleen maar pijn en woede oproepen.