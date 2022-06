Oudste campingbaas van Nederland (93 jaar) stopt ermee: ‘Het is mooi geweest’

,,Mijn gezondheid is prima, er mankeert me eigenlijk niets. Alleen mijn benen doen het niet meer. Lopen is zo moeilijk”, verzucht Dorus Jansen op zijn vaste plek aan het raam in zijn bungalow in Persingen. Vanaf hier kan hij kijken naar de mussen die af en aan vliegen in het vogelhuisje en naar de televisie. ,,Aan de ene kant heb ik een nieuwe knie, de andere is versleten. Daar krijg ik wel regelmatig een spuit voor, maar dat helpt niks. Opereren durf ik niet meer. Eigenlijk heb ik er altijd pijn aan en ik moet lopen met een stok. Met een rollator is lastig omdat er hier overal grind ligt.”