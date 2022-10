Oudste Indiase restaurant van Nijmegen mag tóch weer open: ‘Heel emotioneel voor onze familie’

Bekend Nijmeegs restaurant India Gate gesloten door gemeente: vergunning is niet op orde

NIJMEGEN - Het bekende restaurant India Gate in het centrum van Nijmegen is gesloten op last van de gemeente. De zaak, al decennia gevestigd in de Molenstraat, heeft de alcoholvergunning niet op orde. Die staat op naam van een oud-eigenaar en is dus verouderd.

26 augustus