Over Eckart en Bert en zijn blonde Vierdaagsemuzes Anneke en Janneke

Boom die uit muur groeit is toch van gemeente en die heeft hem nu gesnoeid: ‘Gevaarlij­ke situatie’

NIJMEGEN - Het was een indrukwekkend staaltje natuur in de Nijmeegse binnenstad. Verscholen in een steegje groeide een boom uit een muur. Een buurtbewoner maakte zich zorgen om de veiligheid en wilde hem weg hebben. Maar van wie was die muur en dus de boom? Dat raadsel is na weken opgelost.

21 juli