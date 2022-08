Paniek tijdens een oorlogsnacht in Overasselt; de vergeten vliegtuigcrash

Op de plek waar het gebeurde, aan de doorgaande weg in Overasselt, herinnert niets meer aan het dramatische ongeluk van ruim tachtig jaar geleden. ,,Daar stond de boerderij, vlakbij het Hutsestraatje”, zegt Jacques Arts (74) uit Groesbeek, maar geboren en getogen in Overasselt. ,,Het toestel kwam aan vanaf de overkant, aangeschoten in een luchtgevecht. Het was midden in de nacht, iedereen lag te slapen.”