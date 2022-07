Paradox van slagingspercentages: Hoe meer zittenblijvers in voorexamenjaar, des te hoger slagingspercentage jaar later

Het is algemeen geaccepteerd dat het voortgezet onderwijs drie grote doelen dient: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Het behalen van een diploma is het ultieme bewijs van de kwalificatie-opdracht. Het diploma is immers bepalend voor de toegang tot de verschillende vormen van vervolgonderwijs. Een school die er onvoldoende in slaagt om leerlingen toe te leiden naar een diploma, verzaakt daarmee één van de belangrijke opdrachten waartoe zij op aard is.