‘Parel van de Betuwe’ vreest immens goederenstation: ‘Hier gaan mensen letterlijk wakker van liggen’

Buurtschap Reeth dreigt het voorportaal van een immense railterminal te worden, waar goederentreinen via de Betuweroute containers laden en lossen naar vrachtwagens. Bewoners vrezen voor de toekomst en hebben hun hoop gevestigd op de BoerBurgerBeweging (BBB).

Idyllischer wordt het niet. Terwijl de vroege voorjaarszon over een rij fruitbomen schijnt, klinkt in de verte het getjilp van vogels. Welkom in Reeth, een buurtschap aan de rand van de Betuwe, iets ten noorden van Nijmegen.

Een gemeenschap bestaande uit een kleine veertig woningen, op een enkele uitzondering na allemaal gebouwd ver voor de oorlog. Een plek waar je haast letterlijk nog een speld kan horen vallen.

Quote Maar dat is een heel onoverzich­te­lijk punt, waar ook veel fietsers passeren. Hartstikke gevaarlijk Koos Nijssen, Buurtbewoner

Maar dat dreigt te veranderen. De provincie Gelderland wil pal naast Reeth een grote railterminal voor goederenverkeer bouwen, voor het laden en lossen van containers van goederentreinen naar vrachtwagens. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, oordeelde afgelopen week in een tussenafspraak dat de plannen voor een heel groot deel juridisch in de haak zijn.

Klaterende containers

Dat nieuws kwam hard aan in Reeth. Bewoner Koos Nijssen is een van de kartrekkers van Overbetuwe Overbelast, een platform dat strijdt tegen de plannen zoals ze er nu liggen. ,,Juridisch kan het misschien wel kloppen, de praktijk is een andere”, stelt hij.

,,Denk alleen al aan het geklater van containers die tot vier hoog op elkaar worden gestapeld. Dat is een oorverdovend lawaai. Daar gaan bewoners letterlijk wakker van liggen.”