Pastoor is bij Almere City bezig aan tweede leven als voetbaltrainer: ‘Ik had bij NEC spelers weg moeten sturen’

Jong, oud, arm en rijk: Samen eten in het dorpshuis is een hit

WAMEL - Het initiatief ‘Schuif samen aan!’ in West Maas en Waal is begonnen. Het dorpshuis VTC Wamel beet maandag het spits af. Maximaal dertig mensen konden zich opgeven voor het gezamenlijke diner. Binnen no time zat het vol.

10 januari