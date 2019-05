Penningmeester Julius (29) maakte tienduizenden euro's buit

Brandende bestelwa­gen beschadigt bedrijfsge­bouw in Nijmegen, verderop auto uitgebrand

8:05 NIJMEGEN – In Nijmegen zijn twee auto's door brand verwoest in de nacht van vrijdag op zaterdag. Op de Factorijweg stond een bestelwagen in lichterlaaie, aan de Zellersacker stond een personenauto in brand.