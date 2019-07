Per ongeluk Vierdaagsekruisje ‘gestolen’ van Duitse militair

Van Keeken heeft het kruisje door een kleine onhandigheid in zijn bezit. ,,We staan altijd met een groep toeschouwers aan de Via Gladiola, ter hoogte van de Sint Annamolen”, vertelt Pim vier dagen later. ,,Er was een kleine opstopping en er klonk een hosnummer waar iedereen op aan het springen was. Ook die Duitse militair aan de andere kant van het dranghek.”



,,Ik tilde hem voor de lol op en kort daarna ging de stoet weer verder. We hebben als toeschouwers altijd veel interactie met de wandelaars. We hebben rugzakjes met bier bij ons, die we ook uitdelen. Er zijn zelfs al vaste klanten die speciaal naar ons toe komen. Die militair moest een stukje rennen om weer bij zijn maten in het peloton aan te sluiten. Toen hij weg was, merkte ik dat ik zijn vierdaagsekruisje in mijn hand had. Ik kon ‘m niet meer zo snel terugbrengen.”