Personeel van dit woonzorgcomplex moet 'gewoon’ 2,30 per uur betalen voor hun auto: ‘Dit is niet wenselijk’

NIJMEGEN - Een kleine veertig van de tachtig bewoners van woonzorgcentrum Boszicht/Bosrijk van ZZG zorggroep verhuist begin volgend jaar naar nieuwbouw in Nijmegen-Noord. Daar wordt in opdracht van corporatie Talis een nieuw complex gebouwd, Aaron. Dit verrijst in de nieuwe wijk Hof van Holland.