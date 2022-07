Plan voor nieuw ecowijkje op plek manege Kleverberg Erlecom en herstel van haaghut voor drogen stenen

met video Nijmeegse kunstenaar loopt met zwaar kostuum van stenen over het strand van De Kaaij: ‘Gaat om ballast’

NIJMEGEN - Je moet het maar willen: in een zwaar kostuum met verschillende stenen eraan rondlopen op De Kaaij in Nijmegen. Voor de Nijmeegse kunstenaar Elky-Rosa Gerritsen is het een kunstvorm, om uiting te geven aan het begrip ‘ballast’.

16 juli