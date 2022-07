Pluryn vindt contributie te hoog: Groesbeeks zangkoor De Wielewaal na 72 jaar opgeheven

GROESBEEK - Het koor De Wielewaal van de Groesbeekse Tehuizen van Pluryn bestaat niet meer. Het is, onder meer, opgeheven omdat zorgorganisatie Pluryn de contributie voor het koor, dat nog maar weinig leden over had, te hoog vond.

Pluryn stelde de financiering van het koor voor bewoners van de Groesbeekse Tehuizen met een verstandelijke beperking enige tijd geleden ter discussie. ,,Het ging erom dat de contributie werd betaald met zorggeld, dat in feite voor de zorg is bedoeld en niet voor vrijetijdsbesteding, en dat het tarief per bewoner behoorlijk hoog was”, zegt een woordvoerder. ,,Bovendien was het koor wel erg klein geworden met nog maar vier leden van Pluryn.”

Volgens Pluryn is geprobeerd er in overleg met de dirigent uit te komen, maar is dat niet gelukt. ,,Het was op een zeker moment het besluit van de dirigent zelf er dan maar mee te stoppen. Dat leek ons dan ook maar het beste, en we hebben daarop de nog achterstallige rekeningen betaald.”

‘IJskoud een einde aan de traditie’

Volgens dirigent Eugène Ceulemans is het allemaal echter onprettig verlopen. Hij laat weten dat het aantal leden weliswaar was teruggelopen als gevolg van natuurlijk verloop en verhuizingen, maar dat het zingen nog prima ging. Het koor liet regelmatig van zich horen, zegt hij. Zo waren er optredens in de protestantse kerk en de Cosmas en Damianuskerk in Groesbeek en traden ze jaarlijks op bij de kerstviering van de Groesbeekse Tehuizen.

‘Aan deze rijke traditie is nu ijskoud een einde gekomen’, schrijft hij in een reactie, ‘omdat een manager geld belangrijker vindt dan de voldoening die de zangers en zangeressen ervaren bij het uitoefenen van hun dierbare hobby.’

De Wielewaal is opgericht in november 1950. Vroeger zongen zowel bewoners als personeelsleden mee. In 1999 nam Eugène Ceulemans het stokje over van Arie Hogendoorn en sindsdien oefende het koor elke maandagavond in het dagbestedingscentrum aan de Zevenheuvelenweg. Enige tijd terug heeft het koor nog gezongen bij de opening van het nieuwe onderkomen van De Treffers.