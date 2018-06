Politie: eigenaar houdt rottweiler die peuter in hoofd beet bij ons weg

De rottweiler heeft vrijdag in de Jonagoldstraat in de Nijmeegse wijk Oosterhout een peuter zware verwondingen aan het hoofd toegebracht. Hij beet het kind in een reflex vier keer achter elkaar. De 3-jarige jongen moest naar het ziekenhuis om geopereerd te worden. Hij had verwondingen in het gezicht en op zijn hoofd. Even werd gevreesd dat hij blind zou zijn, maar dat bleek niet het geval te zijn.