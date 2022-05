Politie in de tuin, politie in de lucht, overal in Nijmeegse wijk Hatert staat politie: ‘Dit is lijp man’

Oude boerderij van Thé de Pruus wordt hotspot voor kunste­naars

ZYFFLICH/LEUTH - Een van de bekendste boerderijen in het grensgebied, in de schaduw van de Thornsche Molen op Duits grondgebied, krijgt een nieuwe bestemming. Het kunstenaarspaar Bart Elfrink en Caroline Koenders is er vorig jaar komen wonen en wil er een bruisend centrum voor beeldende kunst van maken.

12 mei