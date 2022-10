Politie trekt wapen bij aanhouding in Beek

Deuren dichtgetim­merd, pakken de Nijmeegse krakers rust? ‘Komende dagen geen acties’

NIJMEGEN - De rust is (voorlopig) wedergekeerd in het Nijmeegse krakerscollectief Jantien. Nadat de politie en krakers meerdere keren tegenover elkaar stonden, is het nu tijd ‘om op adem te komen.’

27 oktober