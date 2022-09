Politie zoekt twee jonge mannen die fietser (42) zonder reden van fiets trapten en mishandelden in Nijmegen

NIJMEGEN - Een man van 42 jaar is in de nacht van 16 op 17 juni ernstig mishandeld in de Karrengas in het centrum van Nijmegen. De politie heeft de twee jonge daders op beeld en is naar hen op zoek.

In het programma Opsporing Verzocht zijn beelden van de mishandeling te zien. Om 00.45 uur lopen de twee daders door de Karrengas richting de Eerste Walstraat. Daar gooit één van hen eerst een fiets door de lucht.

Even later komt het slachtoffer aanfietsen. De dader in het witte shirt snelt naar hem toe en trapt hem van zijn fiets. Daarna wordt de man op de grond mishandeld. Die beelden laat de politie niet zien.

,,Het enige wat in mij opkwam was: probeer m'n hoofd te beschermen zodat ik geen schoppen of slagen op mijn hoofd krijg", zegt het slachtoffer in het programma Bureau GLD van Omroep Gelderland.

Omstanders schieten te hulp

Na korte tijd schieten omstanders de man te hulp. Op de beelden is te zien hoe een man in zwart shirt de twee daders weg weet te jagen. De politie wil graag met deze man in contact komen, omdat hij mogelijk meer informatie heeft.

Het slachtoffer had na de mishandeling nog wekenlang last van kneuzingen over zijn hele lichaam. Inmiddels gaat het beter met hem.

Café’s bezocht

Volgens de politie is het aannemelijk dat de daders voorafgaand aan de mishandeling één of meerdere cafés hebben bezocht. Hier hebben mensen hen mogelijk gezien.

