Politievrouw op non-actief na winkeldiefstallen

Breng staakt morgen, bussen en treinen van Arriva rijden wel

16:34 NIJMEGEN - Het busvervoer in de regio Arnhem Nijmegen ligt dinsdag plat, bevestigt vervoerder Breng vanochtend. De nieuwe stakingsdag van chauffeurs in het regionale vervoer was vorige week al aangekondigd. De bussen en treinen van Arriva rijden wel, bevestigt de vervoerder maandagmiddag via Twitter.