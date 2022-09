Prestigieuze kunstbeurs voor Simone Albers

Complexiteit van het bestaan

Simone Albers (1990) is gefascineerd door de evolutie van de kosmos en de complexiteit van het bestaan. Ze verdiept zich in natuurwetenschappelijk onderzoek en filosofie. Dat doet ze om de mechanismen die verborgen liggen achter de direct waarneembare wereld te begrijpen. Dit vertaalt ze in dynamische, kleurrijke schilderijen en installaties die zich tussen figuratie en abstractie bewegen.

Expositie

De Nijmeegse studeerde in 2012 af aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem. In 2019 werd zij genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst.



Albers exposeerde solo in Museum Het Valkhof, haar werk is te zien op beurzen in binnen- en buitenland en is opgenomen in diverse collecties.