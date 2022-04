Pretpark Tivoli even zonder stroom, storing inmiddels verholpen

Uitgerekend op de eerste dag van de schoolvakantie kreeg pretpark Tivoli in Berg en Dal te maken met een stroomstoring, waardoor het in de ochtend niet optimaal kon draaien. De vroege vogels die bij het openen om 10.00 uur aan de poort stonden, zijn in het restaurant opgevangen, zegt Marja Hondebrink van Tivoli. ,,We hebben ze op ranja en kleurplaten getrakteerd. Net toen we rond 10.30 uur de knoop wilden doorhakken over of we de hele dag dicht moesten gaan, floepten de lichten weer aan.”