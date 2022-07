Pretpark Tivoli sluit dinsdag in verband met hitte: ‘Zuinig op onze medewerkers’

BERG EN DAL - Kinderpretpark Tivoli in Berg en Dal blijft dinsdag dicht. Reden hiervoor is de voorspelde hitte die ook in het grensdorp te voelen zal zijn.

,,We hebben nog nooit hoeven sluiten in verband met hitte. Alleen vanwege storm en stroomuitval”, zegt directeur Sylvia van Bochem van Tivoli.

Ticketverkoop vorige week al gestopt

De directeur is met haar besluit niet over één nacht ijs gegaan. ,,Vorige week was er al sprake van een hoge verwachting, maar waren de weermodellen erg onzeker.”

Toch zette Tivoli uit voorzorg de ticketverkoop voor 19 juli vorige week al stop. ,,Bezoekers aan ons park kopen meestal kort van tevoren hun tickets, dus dat was op te lossen.”

Zuinig op medewerkers

Toen dit weekend bleek dat het kwik dinsdag toch echt richting de 40 graden stijgt, heeft Van Bochem de knoop doorgehakt. ,,Naast de zorg om onze bezoekers, zijn wij ook zuinig op onze medewerkers, zeker in deze tijd van gebrek aan personeel. Wij hebben hun welzijn mee laten wegen in ons besluit.” Of Tivoli heeft overwogen om toch open te gaan met extra maatregelen, is niet duidelijk.

Het besluit heeft geen gevolgen voor schoolreisjes in de regio. ,,Maandag was het laatste schoolreisje. We maken ons op voor een hopelijk iets minder warm hoogseizoen”, zegt de directeur met een knipoog.

Tijdens de vorige hittegolf in 2019 lieten veel bezoekers het park links liggen. ,,Ondanks de watersproeiers die hier aanstonden. Maar we zien ook dat mensen het bezoek daarna gewoon inhalen”, zei PR-medewerker Mirja Hondebrink destijds.

Bijval

Online kan het besluit rekenen op bijval. ‘Dit zouden alle pretparken, musea’s en dierentuinen moeten doen. Denk aan je medewerkers, aan de medemens en de dieren’, schrijft Wilma van den Tooren op de Facebookpagina van Tivoli.