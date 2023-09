Prijsschieten in het bekervoetbal: zaterdagteam van Ewijk incasseert vijftien doelpunten!

Levensge­vaar­lij­ke Maas en Waalweg mogelijk op de schop: ‘Rijbaan erbij is een van de scenario’s’

De Maas en Waalweg is ook onlangs weer zeer gevaarlijk gebleken. De weg moet veiliger, vinden veel mensen. Wat dat betreft is er hoop: er komt nieuw geld van de provincie Gelderland voor de aanpak van verkeersknelpunten. De Maas en Waalweg is daarbij door de ongelukken van de laatste tijd 'zeer duidelijk onder de aandacht van de gedeputeerde’.