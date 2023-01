Prins, freule en koning: deze dieren zijn wereldberoemd in hun eigen wijk

Ook steun Cuypersge­noot­schap voor bescher­ming uitgebrand historisch pand Molenhoek

MOLENHOEK - Ook de landelijke monumentenorganisatie het Cuypersgenootschap vindt dat het uitgebrande pand aan de Stationsstraat in Molenhoek moet worden gered. De organisatie heeft er een brief over geschreven aan de gemeente Mook en Middelaar.

26 januari