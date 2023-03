Problemen met uitbetalen zijn voorbij: nu al energietoeslag voor tienduizend Nijmegenaren

Energietoe­slag voor veel meer Nijmeegse studenten: ‘Willen pijn verzachten’

Hoe hoog de gasprijzen ook bleken, hoe laag hun inkomen ook was: Nijmeegse studenten hadden pech. Zij kwamen niet in aanmerking voor honderden euro’s energietoeslag van de gemeente. Daar komt nu verandering in. Het stadsbestuur legt miljoenen op tafel om ook studenten uit de kou te helpen.