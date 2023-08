Programmamaker Eva Eikhout (27) werd geboren met kortere armen en benen, maar dat weerhoudt haar van niets

Brandstichting Brandstich­ting in Cuijk en Nijmegen, deskundige moet beelden oppoetsen: droeg dader nou wel of geen handschoe­nen?

Hoe zijn DNA-sporen van hem op bakstenen beland, die werden achtergelaten door de daders van brandstichting in een Cuijkse woning? Een 32-jarige verdachte uit Nijmegen houdt zelf bij zijn hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch vol dat hij niet bij dit misdrijf betrokken is.